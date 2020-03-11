2020-03-11T14:45:35+03:00
Политика

Смольный назначил первого заместителя председателя комитета по строительству Петербурга

Дмитрий Михайлов вступил в новую должность с 11 марта
Лилия КОЗЛОВА
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Первым заместителем председателя комитета по строительству назначен Дмитрий МихайловПервым заместителем председателя комитета по строительству назначен Дмитрий МихайловФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге назначили первого заместителя председателя комитета по строительству. Со среды, 11 марта 2020 года, эту должность занимает Дмитрий Михайлов. Ранее он работал на различных позициях в Петербургском ГУП «Водоканал» и ООО «ГрандЦиклСтрой».

- В его обязанности войдут координация и контроль деятельности структурных подразделений комитета по строительству: управления капитального строительства и управления перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ, а также СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», подведомственного комитету по строительству, - сообщили в Смольном.

Дмитрий Михайлов родился в 1980 году. В 2002-м он окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Также в 2012 году он прошел профессиональную переподготовку в Петербургском государственном архитектурно-строительном университете по программе «Промышленное и гражданское строительство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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