Похолодание и снег надвигаются на Санкт-Петербург

11 Март 2020 2020-03-11T14:59:39+03:00

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Ближе к выходным в Санкт-Петербург придут холода. Столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки, пойдет мокрый снег. Однако сетовать на то, что зима пришла не вовремя, не стоит. Холодная погода в городе на Неве долго не продержится - все-таки календарная весна уже пришла!

- В ближайшие два дня – в четверг и пятницу, 12 и 13 марта 220 года, в Петербурге сохранится теплая погода, временами будет идти слабый дождь. А в выходные похолодает - в течение суток температура будет держаться в районе от 0 до минус 4 градусов. Во второй половине дня в пятницу и в ночь на субботу возможны осадки в виде мокрого снега, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» синоптик Юрий Куткевич.

По словам метеоролога, с начала новой недели температура воздуха вернется к привычным уже плюсовым значениям.

Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии, 12 и 13 марта температура воздуха в Ленобласти ночью будет колебаться от -1 до +5, а днем держаться в плюсовых значениях – до +6, +4. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, который постепенно сменится на западный и северо-западный. Днем возможны сильные порывы.

ИСТОЧНИК KP.RU