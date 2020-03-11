2020-03-11T21:01:52+03:00
Спорт

На гостевой матч «Зенита» с ЦСКА пустят не больше 5 тысяч болельщиков из-за коронавируса

Принимающая сторона уже приостановила продажу билетов на игру
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Матч ЦСКА - "Зенит" пройдет при малом количестве болельщиков из-за коронавируса.Матч ЦСКА - "Зенит" пройдет при малом количестве болельщиков из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Центральный матч очередного тура РПЛ с участием «Зенита» и ЦСКА пройдет без большой фанатской поддержки из-за коронавируса. В связи с указом мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» и разъяснения от Российского футбольного союза на стадион пустят лишь до 5 тысяч человек. И это включая членов команды, сотрудников контрольно-распорядительных служб, арбитров, журналистов и других участников игры.

- Срок данной меры - до 10 апреля 2020 года на всей территории Москвы. О решениях клубов Российской Премьер-Лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно, - информирует пресс-служба РПЛ.

Увы, но на гостевой матч «Зенита» с ЦСКА, который пройдет в воскресенье 22 марта, уже приостановлена продажа билетов. Пока непонятно, какая квота достанется сине-бело-голубым. Вероятно, фанаты «Зенита» не досчитаются многих билетов, как и поклонники армейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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