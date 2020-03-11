Покупка суши деньгами «банка приколов» обошлась петербуржцу условным сроком

11 Март 2020 2020-03-11T23:56:16+03:00

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В Петербурге осудили мужчину, который расплатился за покупку суши купюрой «банка приколов». Еще в декабре 2019 года он заказал в ресторане суши с доставкой на дом на сумму 459 рублей. Но мужчина пожалел настоящих денег и отдал курьеру поддельные 5 тысяч рублей. Фальшивку он предварительно купил через интернет. Оказалось, на первый взгляд ее можно не отличить от настоящей купюры. Когда подделку обнаружили сотрудники ресторана, они незамедлительно позвонили в полицию.

- Впоследствии у обвиняемого были обнаружены еще три аналогичные купюры. В итоге мужчину признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей УК РФ за хранение и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил хитреца к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев. Приговор пока что не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU