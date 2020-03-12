За незаконную ловлю лещей, браконьер попал в сети закона
В Новгородской области поймали браконьера, который вылавливал рыбу незаконным способом. Как стало известно в четверг, 12 марта, полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя о незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий.
- Так, 14 февраля 2020 года, находясь на реке Веряжа в районе деревни Любоежа Новгородского района, сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Новгородской области обнаружен гражданин, осуществлявший вылов рыбы с использованием запрещенного орудия лова – ставная сеть, - сообщили в федеральном агентстве.
Уловом браконьера стали 54 леща, две плотвы, три особи карасей и язей. Согласно действующим таксам, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 29 750 рублей.
У нарушителя были изъяты незаконное орудие лова, рыба и легковой автомобиль, который был использован для осуществления преступного умысла.
ИСТОЧНИК KP.RU