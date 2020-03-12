В Петербурге поймали полицейского-взяточника

12 Март 2020 2020-03-12T16:45:41+03:00

Сотрудник линейного управления на транспорте больше года получал деньги от бизнесмена

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Оперативники управления собственной безопасности управления на транспорте МВД России задержали полицейского, который больше года получал деньги от коммерсанта. За это страж порядка закрывал глаза на незаконную деятельность бизнесмена.

- Установлено, что сотрудник транспортной полиции в период с мая 2018 года по октябрь 2019 года ежемесячно получал взятки от предпринимателя, за совершение бездействия, связанного с попустительством к незаконной уличной торговли на территории у Московского вокзала, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте Следкома России.

Материалы дела сотрудники ОСБ передали следователям СК, а те завели в отношении оборотня в погонях уголовное дело.

По статье за получение взятки транспортному полицейскому грозит крупный штраф в размере от двух до четырех миллионов рублей или даже от семи дол двенадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU