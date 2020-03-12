2020-03-12T18:19:38+03:00
Спорт

Игры плей-офф КХЛ между «Йокеритом» и СКА пройдут без зрителей

Об этом, из-за угрозы коронавируса, заявила финская сторона
Петр КИБЕР
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Игры "Йокерита" со СКА пройдут без зрителей.Игры "Йокерита" со СКА пройдут без зрителей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Угроза распространения коронавируса стала причиной отмены множества мероприятий, в том числе спортивных. А там, где они все же проводятся, число зрителей сокращают или же болельщиков вовсе не пускают на трибуны. Так, игры плей-офф КХЛ между финским «Йокеритом» и петербургским СКА продут при пустых трибунах.

- «Йокерит» проведет домашние матчи 1/2 финала Запада против СКА без зрителей, - сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Пока что речь идет о двух играх в Хельсинки 21 и 23 марта. Это третий и четвертый матч серии. Первые два состоятся в Санкт-Петербурге 17 и 19 марта. Поскольку серия идет до четырех побед, то в расписании стоит еще одна возможная встреча в столице Финляндии на 27 марта.

В самом клубе объясняют это решением финского правительства, которое запретило все массовые мероприятия с участием свыше 500 человек. Это необходимо для предупреждения распространения новой инфекции. В России похожие меры ввела Москва, но там порог обозначен в 5000 человек. С понедельника «ограничивается» и Ленобласть, но без точных параметров.

А власти Санкт-Петербурга пока никаких ограничений не анонсируют, так что встречи СКА и «Йокерита» в Ледовом дворце обещают пройти с полным аншлагом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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