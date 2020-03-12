2020-03-12T21:58:21+03:00
Дом. Семья

«Приполз на передних лапах»: В Выборге спасают заплаканного кота, которого переехала машина

Животному предстоит тяжелая операция, его хозяев сейчас ищут волонтеры [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Выборге спасают жизнь молодому коту, попавшему под машину. Фото: vk.com/vyborg_newsВ Выборге спасают жизнь молодому коту, попавшему под машину. Фото: vk.com/vyborg_news
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В сообществе «Интересный Выборг» опубликовали душераздирающую новость о том, что неравнодушная женщина подобрала на улице едва живого кота. Животное приползло к павильонам у местного торгового центра на своих передних лапах, поскольку задние отказали. Котик сильно плакал и всем видом просил помощи у прохожих.

У котика диагностировали вывих задних коленных чашечек. Фото: vk.com/vyborg_news

У котика диагностировали вывих задних коленных чашечек. Фото: vk.com/vyborg_news

- Неравнодушная девушка взяла кота и отвезла его в ветеринарную клинику. Врачи сделали рентген, перелома нет, но есть вывих задних коленных чашечек, нужно вправлять. Кот очень тяжело дышит. У него болевой шок. Его оставили на стационар. Врач сказала, что вероятней всего кота переехала машина на маленькой скорости. Видимо, случилось все на парковке у магазина, - рассказывают в сообществе.

Бедолага дожидается тяжелейшей операции. Фото: vk.com/vyborg_news

Бедолага дожидается тяжелейшей операции. Фото: vk.com/vyborg_news

Волонтер отмечает, что молодой котик очень чистый и ласковый. Сейчас ему ищут прежних хозяев, если такие имеются. Телефон девушки, спасшей бедолагу, можно найти по ссылке.

Ночь с 12 на 13 марта будет для кота крайне тяжелой, ведь животному собираются вправлять задние лапы. Горожане молятся, чтобы он пережил все страдания.

Кота подобрала неравнодушная местная жительница. Теперь у него есть шанс на спасение. Фото: vk.com/vyborg_news

Кота подобрала неравнодушная местная жительница. Теперь у него есть шанс на спасение. Фото: vk.com/vyborg_news

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Приполз на передних лапах»: В Выборге спасают заплаканного кота, которого переехала машина
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