Охранники научного центра в Петербурге украли цветмет на 11 млн рублей

13 Март 2020 2020-03-13T00:25:29+03:00

В Петербурге осудили двух охранников научного центра, укравших цветного металла на 11 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Калининский районный суд постановил посадить за решетку двух товарищей, обокравших склад цветного металла в «Научном центре прикладной электродинамики» в Петербурге. Какое-то время мужчины спокойно работали в АО «НЦПЭ» и ничем преступным не промышляли. Однако однажды они наткнулись на золотую жилу, которая потянула их на сторону вне закона. Цветмет злоумышленники крали месяцами.

- Судом установлено, что подсудимые, являясь сотрудниками охраны научного центра, во время обхода территории увидели склад с цветными металлами, куда заходили в период с февраля по июль 2019 года и похитили имущество на сумму более 11 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Бывшим охранникам грозило до 10 лет лишения свободы, но суд смягчил приговор из-за некоторых обстоятельств. В итоге каждому мужчине досталось по 4 года заключения в исправительной колонии общего режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU