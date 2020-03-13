В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T01:32:10+03:00

В Карелии создали оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В первую очередь распоряжение адресовано жителям республики, возвращающимся из стран с опасной инфекцией

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В Карелии с 12 марта 2020 года ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Теперь в Карелии появится оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения опасной инфекции. Органам местной власти выдали разнообразные поручения. Например, Минздрав республики должен позаботиться о ряде предупредительных мер, включая оформления листков нетрудоспособности без посещения больниц для граждан, которые вернулись из стран с коронавирусом.

- Необходимо усилить выездную амбулаторную службу, обеспечить готовность медучреждений к приему и оперативному оказанию помощи больным с респираторными симптомами, а также организовать отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию, - передает пресс-служба администрации Карелии.

Также распоряжение властей содержит рекомендации гражданам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуаций по коронавирусу. Людям советуют после приезда в Карелию в течение дня сообщить о своем возвращении на горячую линию Минздрава по номеру телефона 8-800-201-06-57.

- В разговоре необходимо сказать место и даты пребывания за пределами РФ. При появлении симптомов болезни следует незамедлительно обращаться за помощью к врачам на дому без посещения больниц и обеспечить двухнедельную самоизоляцию, - добавляют власти.

Работодателей просят измерять своим сотрудникам температуру и отстранять больных от труда.

Добавим, что в Карелии пока нет больных, зараженных коронавирусом. По состоянию на 9 марта в республике зарегистрировали почти 6,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

ИСТОЧНИК KP.RU