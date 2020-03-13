Жилой дом в Ленобласти пять лет тонет в нечистотах

13 Март 2020 2020-03-13T08:07:41+03:00

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В течение пяти лет постоянными «соседями» жителей дома № 16 по улице Железнодорожной в Кингисеппе, Ленинградской области, являются сырость и плесень. Как стало известно в пятницу, 13 марта, устав от «полного равнодушия» управляющей компании, владельцы квартир многоэтажки обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль», в надежде исправить свои жилищные условия.

- Мы пять лет обращались по разным инстанциям: в УК, в Администрацию, СЭС, Прокуратуру Кингисеппа, Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. В нашем подвале долгое время постоянно стояла, а в первом подъезде до сих пор стоит вода от прорыва труб и нечистоты от прорыва канализации, - рассказала общественникам местная жительница Елена Марченко.

Из-за постоянных протечек, в подвале всегда стоит вода / Фото: «Гражданский патруль»

По словам жильцов, в доме отсутствует дренажная система, из-за чего в квартирах образовалась плесень, которой они дышат.

- Складывается впечатление, что подобными темпами дом очень быстро превратится в аварийный. Надеемся, что после вмешательства прокуратуры местная администрация и управляющая компания пересмотрят отношение к жителям дома, - прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Общественники обратились в прокуратуру региона с просьбой провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU