2020-03-13T08:45:08+03:00
Происшествия

Трупный запах и рой мух тревожат жителей дома на Вавиловых

Петербуржцы в соцсетях предполагают, что в одной из квартир кто-то умер
Лилия КОЗЛОВА
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Жители дома в Петербурге жалуются на трупный запах и рой мухЖители дома в Петербурге жалуются на трупный запах и рой мухФото: СОЦСЕТИ
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Жители дома 11/4 на улице Вавиловых в Петербурге в социальной сети пожаловались на жуткую вонь и рой мух, которые появились в их квартирах. Как рассказали уставшие жильцы в пятницу, 13 марта, неделю назад появился странный резкий запах, сладковато-приторный и очень неприятный, который по описанию очень похож на трупный. Да, и квартиру, откуда доносится «амбре», никто не открывает.

- Мы решили обратиться к хозяевам этой квартиры, но безрезультатно. В одной из комнат горит свет сутками напролет, но двери никто не открывает, и их соседи говорят, что их не слышно давно, будто пропали. У этих соседей тоже появились мухи, их много и запах куда сильнее, - пожаловалась петербурженка.

Страдающая от вони жительница обратилась в полицию и получила ответ: «по вашему обращению полиция отработала, трупа в квартире нет». Однако сладковатый, тошнотворный запах только усилился и мух у всех соседей вокруг стало только больше.

- Мы обратились службу СЭС в частном порядке и вызвали на дом дезинфектора, чтобы обработали нам квартиру. К нам приехали и подтвердили, что запах этот ни с чем не спутать, что это запах разложения, - рассказала женщина.

Не зная уже куда звонить, петербурженка обратилась в соцсети за советом.

- то делать? Мы же сами не можем чужую дверь ломать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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