Роспотребнадзор рекомендовал петербуржцам дезинфицировать мобильные телефоны для защиты от коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T09:01:27+03:00

Смартфоны и другие электронные устройства могут являться главным источником бактерий и вирусов

Изменить размер текста: A A

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали жителям Петербурга дезинфицировать свои мобильные телефоны как можно чаще. В пятницу, 13 марта, на сайте управления появилось напоминание о том, что именно смартфоны люди практически не выпускают из рук, а ведь они могут являться одним из главных источников бактерий и вирусов.

- Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавируса, - отметили в ведомстве.

Горожанам рекомендуют регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно.

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ, а также коронавирусами, лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Обработку нужно делать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта, а также вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU