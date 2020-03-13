2020-03-13T09:01:27+03:00
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал петербуржцам дезинфицировать мобильные телефоны для защиты от коронавируса

Смартфоны и другие электронные устройства могут являться главным источником бактерий и вирусов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцам рекомендовали обрабатывать смартфоны антисептиками для защиты от вирусов и бактерийПетербуржцам рекомендовали обрабатывать смартфоны антисептиками для защиты от вирусов и бактерийФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали жителям Петербурга дезинфицировать свои мобильные телефоны как можно чаще. В пятницу, 13 марта, на сайте управления появилось напоминание о том, что именно смартфоны люди практически не выпускают из рук, а ведь они могут являться одним из главных источников бактерий и вирусов.

- Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавируса, - отметили в ведомстве.

Горожанам рекомендуют регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно.

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ, а также коронавирусами, лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Обработку нужно делать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта, а также вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пробка образовалась на Стрелке Васильевского острова из-за сломанных светофоров
Полиция раскрыла коммерческий подкуп при строительстве объекта в Ленобласти
С начала года из Ленобласти выдворили 136 нелегальных мигрантов
Из храма Святой великомученицы Анастасии украли более 2 миллионов рублей
Неизвестный поджег автомобили каршеринга на парковке в Невском районе
Зоолог показал редких уток, зимовавших у стен Петропавловской крепости
Роспотребнадзор рекомендовал петербуржцам дезинфицировать мобильные телефоны для защиты от коронавируса
Трупный запах и рой мух тревожат жителей дома на Вавиловых
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу
Жилой дом в Ленобласти пять лет тонет в нечистотах
Штормовой ветер и мокрый снег нагрянут в Петербург в пятницу 13 марта
Четыре года пряток от военкомата обернулись уголовным делом для жителя Гатчины
В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Марки с изображением академика Жореса Алферова выпустили в России
Охранники научного центра в Петербурге украли цветмет на 11 млн рублей
Огромное место захоронения опасных отходов нашли под Кингисеппом
Микроавтобус с пассажирами влетел в стоящий КамАЗ на КАД
Канатная дорога может появиться между островом Котлин и фортом «Александр I»
Студентам из Ленобласти увеличили стипендии
«Приполз на передних лапах»: В Выборге спасают заплаканного кота, которого переехала машина
Американским музыкантам запретили выступать в Петербурге из-за коронавируса
Петербургским школьникам разрешили связываться со спутниками Земли