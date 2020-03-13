2020-03-13T10:21:00+03:00
Происшествия

Из храма Святой великомученицы Анастасии украли более 2 миллионов рублей

Пропажу обнаружил настоятель петербургской церкви
Лилия КОЗЛОВА
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Из храма на набережной лейтенанта Шмидта украли более 2 миллионов рублейИз храма на набережной лейтенанта Шмидта украли более 2 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге произошло преступление, которое можно назвать – ничего святого. Из домового храма Святой великомученицы Анастасии, расположенного в доме 39, на набережной Лейтенанта Шмидта, украли более 2 миллионов рублей. О пропаже сообщил настоятель церкви в четверг, 12 марта.

- В 16:55 часов 12 марта в полицию позвонил 63-летний настоятель домового храма Святой великомученицы Анастасии и сообщил, что в церкви произошла кража. Он уточнил, что обнаружил пропажу еще около 11 часов утра 10 марта, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Деньги пропали из металлического ящика в столе. Всего было украдено 12 345 евро, 2 965 долларов и 800 тысяч рублей. Общая сумма – более 2 миллионов рублей.

Видеонаблюдение в храме отсутствует, поэтому установить виновного будет сложнее. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и исследуют снятые отпечатки пальцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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