У «Галереи» уроженцы Таджикистана и Дагестана устроили массовую драку
Полицейские Центрального района Петербурга разбираются в тонкостях межнациональных отношений между уроженцами Дагестана и гражданами Таджикистана. Именно они устроили вечернюю массовую потасовку «Галереи».
- В 19:41, 19:43, 19:44 в дежурную часть через 112 от граждан поступило сообщение о том, что у входа в ТРЦ «Галерея» (Лиговский проспект, дом 30, лит. А) происходит групповая драка, - сообщает источник в правоохранительных органах.
К моменту приезда патрульных дерущиеся уже разошлись по сторонам и «зализывали» раны. Кроме ссадин и синяков от кулаков, кто-то пустил в ход нож. В результате один из дерущихся был ранен бедро и оказался на больничной койке.
Всего по свидетельствам очевидцев, дралось около 20 человек, однако в отделение увезли лишь 11. Все - официально безработные. По факту драки заведено дело о хулиганстве.
ИСТОЧНИК KP.RU