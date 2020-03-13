2020-03-13T12:09:28+03:00
Общество

У «Галереи» уроженцы Таджикистана и Дагестана устроили массовую драку

В потасовке с поножовщиной участвовали около 20 человек
Петр КИБЕР
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Драка с поножовщиной произошла вечером четверга у "Галереи".Драка с поножовщиной произошла вечером четверга у "Галереи".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские Центрального района Петербурга разбираются в тонкостях межнациональных отношений между уроженцами Дагестана и гражданами Таджикистана. Именно они устроили вечернюю массовую потасовку «Галереи».

- В 19:41, 19:43, 19:44 в дежурную часть через 112 от граждан поступило сообщение о том, что у входа в ТРЦ «Галерея» (Лиговский проспект, дом 30, лит. А) происходит групповая драка, - сообщает источник в правоохранительных органах.

К моменту приезда патрульных дерущиеся уже разошлись по сторонам и «зализывали» раны. Кроме ссадин и синяков от кулаков, кто-то пустил в ход нож. В результате один из дерущихся был ранен бедро и оказался на больничной койке.

Всего по свидетельствам очевидцев, дралось около 20 человек, однако в отделение увезли лишь 11. Все - официально безработные. По факту драки заведено дело о хулиганстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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