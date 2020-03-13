2020-03-13T19:27:11+03:00
Общество

Реконструкцию в петербургской консерватории назвали «вандализмом»

Работы, идущие с 2012 года, возмутили вице-премьера России Дмитрия Чернышенко
Петр КИБЕР
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Долгая и неправильная реконструкция консерватории возмутила вице-премьера России. Фото: Администрация СПбДолгая и неправильная реконструкция консерватории возмутила вице-премьера России. Фото: Администрация СПб
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко побывал в Санкт-Петербурге и вместе с губернатором города посетил здание консерватории имени Римского-Корсакова, в котором уже восемь лет идет затяжная реконструкция. И идет с нарушениями. В только отремонтированных стенах появились трещины, а новые полы уже начали гнить. Увиденное возмутило высокого гостя из Москвы.

- Это исторический объект, это облик города, и состояние, в котором находится объект, - это стыд. Каким образом велись работы - мы внутри посмотрели сейчас - это просто вандализм какой-то, - приводит слова вице-премьера ТАСС.

Чернышенко отметил, что необходимо разобраться, почему так получилось и каким образом реконструкция, которая шла с 2012 года и должна была закончиться в 2017-м до сих пор не сделана.

Вице-премьер напомнил, что ремонт петербургской консерватории находится на контроле президента России. И дал властям города до 1 июня представить четкий план работ по сохранению и восстановлению этого исторического здания.

Александр Беглов все это сделать пообещал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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