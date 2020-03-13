2020-03-13T20:34:39+03:00
Происшествия

Полки магазинов стремительно пустеют в соседней с Петербургом Финляндии

Фотографии из города Лаппеэнранта выглядят слегка пугающе [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Финляндии стремительно пустеют полки магазинов из-за коронавируса. Фото: источник "КП-Петербург"В Финляндии стремительно пустеют полки магазинов из-за коронавируса. Фото: источник "КП-Петербург"
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Жители соседней с Петербургом Финляндии бросились скупать все, что попадется под руку, в продуктовых магазинах. Все происходит, само собой, из-за коронавируса. По информации Генконсульства Финляндии в Петербурге, датированной 12 марта, у соседей зафиксировали 109 случаев заражения опасным вирусом. В расположении «Комсомолки» оказались фотографии пустых полок магазинов от нашего финского читателя.

В одном из магазинов разнообразие товаров сведено, мягко говоря, к минимуму. Фото: источник "КП-Петербург"

В одном из магазинов разнообразие товаров сведено, мягко говоря, к минимуму. Фото: источник "КП-Петербург"

- Это город Лаппеэнранта. Население там где-то больше 70 тысяч человек. Горожане все сметают, - поделился читатель.

Судя по снимкам, финны активно скупают хлеб, выпечку, различные крупы, макароны, рис и «море» туалетной бумаги.

Где-то посетителей встречают абсолютно пустые полки. Фото: источник "КП-Петербург"

Где-то посетителей встречают абсолютно пустые полки. Фото: источник "КП-Петербург"

К слову, пограничная служба Финляндии с Петербургом работает в штатном режиме. Специалисты готовы к возможному появлению коронавируса у людей, пересекающих сухопутную границу. При этом конкретно на финской границе не проводятся какие-либо проверки в отношении состояния здоровья лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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