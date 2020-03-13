Бизнесмена жестоко избили железной арматурой в Петербурге

13 Март 2020 2020-03-13T23:30:29+03:00

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Приморский районный суд рассмотрел ходатайство следователей УМВД России, просивших заключить под стражу предполагаемого заказчика жестокого избиения местного бизнесмена. Мужчину подозревают в том, что он нанял «вышибал» для радикального решения ряда вопросов с пострадавшим. В назначенный час двое исполнителей взяли строительную арматуру и напали на свою цель у дома №47 на Юнтоловском проспекте.

- По версии следствия, нападавшие мужчины получили от посредника заказчика 100 тысяч рублей и разделили их потом между собой. Пострадавшему был причинен вред здоровью средней степени тяжести, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Предполагаемый организатор в суде заявил, что его оклеветали. Мол, с пострадавшим у него прекрасные отношения, а это все происки конкурентов, желающих разделить бизнес. Он попросил у судьи домашний арест или отпустить его под залог в 1 миллион рублей. В итоге следствию отказали в заключении обвиняемого под стражу. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Теперь предполагаемый заказчик не может покинуть Петербург, общаться с исполнителями преступления, сидеть в интернете, пользоваться телефоном и почтой, а также посещать массовые мероприятия. Если его вину докажут, то в худшем случае мужчина проведет 5 лет в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU