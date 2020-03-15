2020-03-15T12:12:07+03:00
Общество

Светлана Сурганова из-за коронавируса перенесла свой концерт в Петербурге на лето

Оно состоится 5 июня
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Певица перенесла свой концертПевица перенесла свой концертФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Лидер группы "Сурганова и Оркест" перенесет свой концерт, который был запланирован в Санкт-Петербурге 17 апреля. В городе действуют режим повышенной готовности и запрещены все массовые мероприятия свыше тысячи человек. Поэтому певица решила сдвинуть дату своего выступления.

- На нас обрушился шквал вопросов по поводу отмены концертов в регионах, и мы спешим развеять ваши опасения. На данный момент перенесен только ОДИН концерт — в Санкт-Петербурге, который был запланирован на 17 апреля. Все остальные концерты в силе — запрет введен на мероприятия от 1000 человек, а в регионах у нас обычно до 1000 зрителей. В самом крайнем случае сыграем в вашем городе два концерта по 999 человек.

Концерт в Петербурге перенесен на 5 июня. Напомним, что жителям Петербурга порекомендовали воздержаться от массовых мероприятий, мыть руки и использовать антисептики из-за распространения нового коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Думали, что кот»: В Петербурге необычная крыса ждала трамвай на остановке и пугала пассажиров
Светлана Сурганова из-за коронавируса перенесла свой концерт в Петербурге на лето
В Петербурге и Ленобласти задержали двух отцов, которые били ножом и молотком своих сыновей
В Петербурге задержали двух подростков, которые избили прохожего и распылили ему газ в лицо
Жителей Петербурга ждет потепление после самого холодного дня с начала весны
В Петербурге таксист ищет пассажиров, которые вместо оплаты проезда брызнули газом в лицо
В Петербурге во время выставки у коллекционеров похитили монеты и военные награды
«Мы не бросаем мусор мимо урны»: Губернатор Петербурга призвал горожан сплотиться перед угрозой коронавируса
Шестым заболевшим коронавирусом петербуржцем стал мужчина, ездивший в Италию
Дистанционные уроки через интернет и дежурные классы: стало известно, как будут учить петербургских школьников с 16 марта
Финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ и не сыграет со СКА
«Зенит» разнес «Урал» со счетом 7:1 на полупустом стадионе
В Петербурге зафиксирован шестой случай заболевания коронавирусом
Из горящей квартиры на Пискаревском проспекте спасатели вынесли два пьяных тела
«Зенит» громит «Урал» после первого тайма
«Зенит» отменил все мероприятия для прессы и ограничил доступ к игрокам и тренерам