Светлана Сурганова из-за коронавируса перенесла свой концерт в Петербурге на лето

15 Март 2020 2020-03-15T12:12:07+03:00

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Лидер группы "Сурганова и Оркест" перенесет свой концерт, который был запланирован в Санкт-Петербурге 17 апреля. В городе действуют режим повышенной готовности и запрещены все массовые мероприятия свыше тысячи человек. Поэтому певица решила сдвинуть дату своего выступления.

- На нас обрушился шквал вопросов по поводу отмены концертов в регионах, и мы спешим развеять ваши опасения. На данный момент перенесен только ОДИН концерт — в Санкт-Петербурге, который был запланирован на 17 апреля. Все остальные концерты в силе — запрет введен на мероприятия от 1000 человек, а в регионах у нас обычно до 1000 зрителей. В самом крайнем случае сыграем в вашем городе два концерта по 999 человек.

Концерт в Петербурге перенесен на 5 июня. Напомним, что жителям Петербурга порекомендовали воздержаться от массовых мероприятий, мыть руки и использовать антисептики из-за распространения нового коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU