Ножом по лицу: В Петербурге четверо мужчин избили девятиклассницу

15 Март 2020 2020-03-15T14:01:28+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает четверых мужчин, которые днем на улице Караваевской избили 15-летнюю девушку. Девятиклассница была в трех домах от своего дома, когда в 14:00 на нее напали неизвестные.

- 14 марта в полицию Невского района обратился мужчина, который сообщил о том, что в этот же день четверо неизвестных избили его 15-летнюю дочь, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску злоумышленников.

Известно, что трое парней были кавказской внешности, один - славянской. На вид им 16-17 лет. Рост 170-180 сантиметров.

В руках у одного из нападавших был нож с коричневой ручкой. Ей мужчина ударил девушку по губе и животу. У школьницы остались порезы.

ИСТОЧНИК KP.RU