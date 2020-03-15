Эстония закрывает свои границы для петербуржцев из-за коронавируса

15 Март 2020 2020-03-15T17:01:52+03:00

Теперь в Эстонию можно только транзитом Фото: Александр ГЛУЗ

Из Северной столицы попасть в страну теперь можно только при условии, что есть вид на жительство

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Эстония давно стало одним из популярных направлений для туризма для петербуржцев во время выходных. Но теперь для жителей Северной столицы страна закрыла свою территорию.

- Правительство решило в целях ограничения распространения вируса и защиты здоровья всех нас временно восстановить пограничный контроль на всем протяжении государственной границ», - сказал премьер-министр Юри Ратас. - Естественно, все жители Эстонии и их близкие родственники смогут вернуться в страну. Мы также обеспечим въезд необходимого торгового и грузового транспорта, если у перевозчиков отсутствуют симптомы заболевания.

В Эстонию теперь можно въехать только тем иностранцам, у кого есть вид на жительство или разрешение на проживание - это обладатели «серых паспортов» и иностранцы, члены семьи которых живут в Эстонии.

- В страну будет допущен транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе продуктов и медикаментов). Кроме того, это разрешено людям, оказывающим жизненно важные услуги, например, поставщикам топлива, - поясняют в эстонском правительстве.

Также иностранцы могут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну. Но при условии, что нет симптомов COVID19.

ИСТОЧНИК KP.RU