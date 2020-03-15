2020-03-15T17:57:51+03:00
Общество

СПбГУ из-за коронавируса для всех студентов России открыл бесплатные онлайн-курсы

Ранее за получение сертификата нужно было заплатить
Роман ЛЯЛИН
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Студентам открыли доступ к онлайн-курсамСтудентам открыли доступ к онлайн-курсамФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Из-за распространения новой коронавирусной инфекции и последовавшей за ней массовой изоляцией и карантином многие ученики уходят на дистанционное обучение. На фоне этого Санкт-Петербургский госуниверситет решил сделать подарок всем студентам российских вузов и открыл бесплатный доступ к своим онлайн-курсам.

- В целях обеспечения свободного доступа обучающихся российских вузов к электронным образовательным ресурсам СПбГУ издан приказ об организации такого доступа, - пояснили в СПбГУ. - Если ранее после успешного освоения онлайн-курса СПбГУ обучающийся другого вуза для получения сертификата должен был оплатить его, то с 17 марта такие сертификаты будут выдаваться обучающимся всех вузов, успешно освоившим тот или иной курс СПбГУ, бесплатно.

Приказ был подписан 14 марта. Сегодня, 15 марта, он опубликован на сайте вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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