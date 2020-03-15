В Петербурге спасли двух нерп, исхудавших до изнеможения

15 Март 2020 2020-03-15T19:08:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге продолжают спасать нерп. На этот раз волонтерам удалось помочь двум маленьким нерпам, который сильно исхудали. Одну из них спасли в пятницу 13-ого.

- Прогуливавшаяся по песчаному пляжу в поселке Ушково женщина нашла в песке маленький меховой комочек, - рассказывают в группе "Спасение тюленей".- На место выехали спасатели берегового поста МЧС, прислали нам фото найденыша и перевезли нерпу на ближайшую станцию ПСС Санкт-Петербурга, где мы ее и забрали. Нерпуля в момент получения была в очень плохом состоянии и подумывала нас покинуть, но удалось своевременно оказать ей помощь. Весит она 4,5 килограмма и опять со свежей пуповиной.

Нерпа была на грани смерти Фото: vk.com/sealrescue

Еще одну нерпу спасли в Сестрорецке.

Нерпы выползают на берег Фото: vk.com/sealrescue

- Пока мы двигались к месту обнаружения животного, что-то напугало детеныша и нерпочка слезла в воду., - делятся волонтеры. - Но мы знали, что в таком состоянии животное далеко уплыть не может, мы попросили людей пройти по берегу и они действительно нашли бедолагу чуть в стороне, на прибрежном битом льду, где ее и удалось подобрать. Весит она чуть больше пяти килограмм и сама конечно же не выжила бы.

ИСТОЧНИК KP.RU