Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга, заболевший коронавирусом, рассказал о первых симптомах болезни
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич, заболевший коронавирусом COVID-19, продолжает делать посты о своем самочувствии и информировать россиян о болезни. По его словам, врачи дали положительные прогнозы и пообещали, что он поправится. Поэтому в свободное время, пока спортсмен лежит, на больничной койке, он решил поделиться первыми симптомами китайской пневмонии.
- Прилетел из Франции и сразу же решил сдать анализы, симптомов не было, - написал Тюшкевич. - Анализ показал, что коронавирус есть. Через день начались первые симптомы. Первое першит в горле - ощущение сухого горла. Второе - постепенно появляется сухой кашель. Третье - давление в верхней части груди. Четвертое - уже ночью температура поднялась до 39 и плохо снижается какими-либо таблетками.
Сейчас температура у спортсмена немного упала.
Такие симптомы выделил спортсмен Фото: instagram.com/petertyushkevich/
ИСТОЧНИК KP.RU