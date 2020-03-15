Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга, заболевший коронавирусом, рассказал о первых симптомах болезни

15 Март 2020 2020-03-15T21:22:04+03:00

По его словам, это "сухое горло", кашель и температура

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Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич, заболевший коронавирусом COVID-19, продолжает делать посты о своем самочувствии и информировать россиян о болезни. По его словам, врачи дали положительные прогнозы и пообещали, что он поправится. Поэтому в свободное время, пока спортсмен лежит, на больничной койке, он решил поделиться первыми симптомами китайской пневмонии.

- Прилетел из Франции и сразу же решил сдать анализы, симптомов не было, - написал Тюшкевич. - Анализ показал, что коронавирус есть. Через день начались первые симптомы. Первое першит в горле - ощущение сухого горла. Второе - постепенно появляется сухой кашель. Третье - давление в верхней части груди. Четвертое - уже ночью температура поднялась до 39 и плохо снижается какими-либо таблетками.

Сейчас температура у спортсмена немного упала.

Такие симптомы выделил спортсмен Фото: instagram.com/petertyushkevich/

ИСТОЧНИК KP.RU