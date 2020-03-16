В Колпино на дороге на кладбище разбился «Мерседес»

16 Март 2020 2020-03-16T08:03:58+03:00

В Колпино по дороге на кладбище разбился "Мерседес" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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«Не гони, успеешь на кладбище», - так обычно говорят любителям скорости. Неизвестно, что точно послужило причиной ночной аварии в Колпино, но именно на дороге в сторону погоста разбился «Мерседес» с водителем и пассажиром.

- 16 марта, около 01:20, в 1,5 километре по улице Понтонная в сторону нового кладбища, водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии водитель иномарки получил тяжелые травмы, а его пассажир - мужчина 1993 года рождения - средней степени тяжести. Оба пострадавших были госпитализированы прибывшими на место медиками.

Известно, что за рулем машины был водитель 1986 года рождения. По предварительным данным, перед поездкой он употреблял спиртное.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU