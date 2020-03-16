2020-03-16T09:16:11+03:00
Общество

В Рыбацком обрушилась часть моста через Славянку

Фото провалившегося асфальта опубликовали в соцсетях местные жители
Петр КИБЕР
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На мосту через Славянку в Рыбацком образовалась дыра. Фото: vk.com/mamaustslavynkaНа мосту через Славянку в Рыбацком образовалась дыра. Фото: vk.com/mamaustslavynka
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Огромная дыра образовалась на мосту на Шлиссельбургском проспекте, перекинутом через реку Славянка, что в поселке Усть-Славянка в Рыбацком. О том, что асфальт буквально ушел из под ног, вечером воскресенья сообщили местные жители.

- Внимание! Похоже мы скоро останемся без моста через Славянку - частично обрушился со стороны стройки! - предупреждали петербуржцы в паблике «Мамы. Рыбацкое. Усть-Славянка. Металлострой» ВКонтакте.

Отмечали проблемную точку на онлайн-картах и автомобилисты. Правда вскоре выяснилось, что речь шла не о проезжей части, а о пешеходной дорожке на мосту. На вызов местных жителей приехали две пожарные машины. Спасатели огородили место провала, чтобы избежать несчастных случаев.

А вскоре вокруг 3-метровой ямы поставили забор. В понедельник ремонтом проблемного участка должны заняться специалисты эксплуатирующей организации.

Асфальт провалился на пешеходной части переправы. Фото: vk.com/mamaustslavynka

Асфальт провалился на пешеходной части переправы. Фото: vk.com/mamaustslavynka

ИСТОЧНИК KP.RU

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