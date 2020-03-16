2020-03-16T16:05:25+03:00
Происшествия

В соцсети петербуржцы делятся фотографиями пустых полок в магазинах

Горожане скупают крупы, консервы и туалетную бумагу [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В сети появились фотографии пустых полок в магазинах ПетербургаВ сети появились фотографии пустых полок в магазинах ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Жители Петербурга стали замечать, что полки многих супермаркетов города опустели. В понедельник, 16 марта, в социальных сетях начали появляться фотографии из магазинов с пустыми стеллажами. В основном пустуют отделы с крупами, консервами и туалетной бумагой.

- Санитарный день, переезд, закрытие - любой вариант из перечисленного. Прекратите истерить уже из за обычной пневмонии, - ругаются некоторые участники обсуждения в соцсетях.

Горожане отмечают, что паника в магазинах не из-за вируса, а закрытия гипермаркета Фото: СОЦСЕТИ

Горожане отмечают, что паника в магазинах не из-за вируса, а закрытия гипермаркетаФото: СОЦСЕТИ

На кадрах, опубликованных в сети, видны пустые полки в магазине «Карусель» на Бухарестской улице. Однако многие горожане отмечают, что причиной тому не паника из-за возможного карантина, а распродажа в сети гипермаркетов из-за потенциального закрытия.

- Я работаю с «Каруселью» на Бухаресткой. Закрывают вашу, Ленинский 100, Коллонтай и Кузнецовская работают и речь об их закрытии не идет пока. Процесс растянется. Учитывая, как это все медленно идет, - рассказала одна из петербурженок.

Горожане советуют не устраивать панику и не скупать все подряд, чтобы не создавать дефицит продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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