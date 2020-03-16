2020-03-16T18:26:09+03:00
Общество

78 000 медицинских масок поступит на этой неделе в аптеки Ленобласти

Об этом сообщают в правительстве региона
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Средняя цена за одну маску ожидается в районе 17 рублей.Средняя цена за одну маску ожидается в районе 17 рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Дефицит медицинских масок в аптеках - проблема, в последние несколько недель общая для всей России. Но если кое-где (как, например, в Санкт-Петербурге) с ней справиться пока не могут, то в других регионах наоборот. Так, например, в Ленинградской области уже на этой неделе ожидается поставка 78 000 масок. Об этом "Комсомолке" сегодня, 16 марта, рассказали в пресс-службе местного правительства.

- Такие данные сетевые аптечные организации предоставили в рабочую группу по мониторингу аптечных сетей региона, - уточнили в ведомстве. - Средняя цена за одну маску по данным мониторинга составляет 19,66 рублей.

Напомним: в минувшую пятницу, 13 марта, Санкт-Петербург и Ленобласть объявили режим повышенной готовности к распространению коронавирусной инфекции нового типа. В частности, главами регионов решено было запретить часть массовых мероприятий и создать в районах, городах и поселках лаборатории, где на китайский вирус сможет провериться любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мартовский снег в Петербурге встретили 610 снегоуборочных машин
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов попал в больницу Боткина после отдыха в Европе
Суд прекратил уголовное дело о смерти двух рабочих на судоремонтном заводе в Петербурге
В Смольном посоветовали верующим воздержаться от поцелуев креста в пост
Стало понятно, как будет проходить дистанционное обучение школьников в Петербурге
Падение парапланеристки на соревнованиях в Ленобласти стало уголовным делом
Международный перевозчик отменил автобусные рейсы между Петербургом и Прибалтикой
Результаты анализа на коронавирус петербуржцы получат спустя сутки
78 000 медицинских масок поступит на этой неделе в аптеки Ленобласти
Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Петербурге
Бронзовый солдат Швейк «надел» маску вслед за Чижиком-Пыжиком
Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга попало на видео
Сотню серых куропаток выпустили в леса Ленобласти
Каршеринг разбил всмятку четыре припаркованных авто на Васильевском острове