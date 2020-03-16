78 000 медицинских масок поступит на этой неделе в аптеки Ленобласти

16 Март 2020 2020-03-16T18:26:09+03:00

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Дефицит медицинских масок в аптеках - проблема, в последние несколько недель общая для всей России. Но если кое-где (как, например, в Санкт-Петербурге) с ней справиться пока не могут, то в других регионах наоборот. Так, например, в Ленинградской области уже на этой неделе ожидается поставка 78 000 масок. Об этом "Комсомолке" сегодня, 16 марта, рассказали в пресс-службе местного правительства.

- Такие данные сетевые аптечные организации предоставили в рабочую группу по мониторингу аптечных сетей региона, - уточнили в ведомстве. - Средняя цена за одну маску по данным мониторинга составляет 19,66 рублей.

Напомним: в минувшую пятницу, 13 марта, Санкт-Петербург и Ленобласть объявили режим повышенной готовности к распространению коронавирусной инфекции нового типа. В частности, главами регионов решено было запретить часть массовых мероприятий и создать в районах, городах и поселках лаборатории, где на китайский вирус сможет провериться любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU