В Пулково рассказали о мерах для борьбы с коронавирусом
Аэропорт Пулково, как воздушные ворота в город, стоит на передовой борьбы с распространением коронавируса. Именно сюда прибывали первые заболевшие путешественники и именно здесь раньше всех были введены особые противовирусные меры. Как дело обстоит сейчас, рассказала пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».
- Все воздушные суда, прибывающие в Пулково из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку. В помещениях аэропорта, включая лифты, стойки регистрации и информации, зоны досмотра, офисы и комнаты отдыха персонала, усилен режим уборки, - сообщают из Пулково.
Для самой дезинфекции используют специальные средства, обладающие противовирусной активностью. А в местах скопления людей обеззараживают и воздух.
Кроме аэропорта, также регулярно проводят обработку трапов и пассажирских автобусов, подвозящих пассажиров от терминала к самолету. Работникам Пулково выдаются маски, перчатки, салфетки, санитарные гели и прочие меры спецзащиты.
И, конечно же, в аэропорту работает медкабинет, куда могут придти все почувствовавшие недомогание люди.
ИСТОЧНИК KP.RU