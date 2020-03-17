2020-03-17T11:19:32+03:00
Общество

В Пулково рассказали о мерах для борьбы с коронавирусом

В аэропорту усилен режим уборки, а всем сотрудникам выдали перчатки и маски
Петр КИБЕР
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В Пулково усилили меры по борьбе с коронавирусом.В Пулково усилили меры по борьбе с коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Аэропорт Пулково, как воздушные ворота в город, стоит на передовой борьбы с распространением коронавируса. Именно сюда прибывали первые заболевшие путешественники и именно здесь раньше всех были введены особые противовирусные меры. Как дело обстоит сейчас, рассказала пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

- Все воздушные суда, прибывающие в Пулково из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку. В помещениях аэропорта, включая лифты, стойки регистрации и информации, зоны досмотра, офисы и комнаты отдыха персонала, усилен режим уборки, - сообщают из Пулково.

Для самой дезинфекции используют специальные средства, обладающие противовирусной активностью. А в местах скопления людей обеззараживают и воздух.

Кроме аэропорта, также регулярно проводят обработку трапов и пассажирских автобусов, подвозящих пассажиров от терминала к самолету. Работникам Пулково выдаются маски, перчатки, салфетки, санитарные гели и прочие меры спецзащиты.

И, конечно же, в аэропорту работает медкабинет, куда могут придти все почувствовавшие недомогание люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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