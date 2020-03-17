С 19 марта закрывается железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией

17 Март 2020 2020-03-17T12:19:53+03:00

Поезда "Аллегро" отменят почти на месяц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Такой режим будет действовать почти месяц

Изменить размер текста: A A

Ограничения из-за коронавируса добрались и до скоростных поездов «Аллегро». В связи с закрытием Россией границ для пропуска иностранцев, пассажирское железнодорожное сообщение прекращается с 19 марта.

- Согласно постановлению правительства Финляндии, государственная граница между Финляндией и Россией будет закрыта для пассажирских перевозок, как минимум, до 13 апреля 2020 года. Изменения не затронут грузовые перевозки, - сообщает пресс-служба Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Таким образом, последний «Аллегро» уйдет из Хельсинки вечером 18 марта и прибудет на Финляндский вокзал за полночь. В сторону Суоми из Петербурга составотправится в 20:30 того же дня.

Под отмену попадет и поезд «Лев Толстой», курсирующий между Хельсинки и Москвой.

Всем пассажирам, купившим билеты на отмененные даты, предлагают обращаться в кассы за возвратом денег.

ИСТОЧНИК KP.RU