В Петербурге начнет работу мониторинговый центр по коронавирусу
С 20 марта в Санкт-Петербурге начнет работу Городской центр оперативного мониторинга распространения коронавируса. Поручение о его создании дал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
- Организовать мониторинг работы городских служб и сервисов Санкт-Петербурга, состояния систем жизнеобеспечения, наличия необходимых ресурсов, - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Смольного.
Срок, в который необходимо исполнить поручение, обозначен 20 марта. Ответственные - вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев и глава Комитета по информатизации и связи Станислав Казарин.
Ему же поручено обеспечить работу Центра в круглосуточном режиме, что связано с обострением эпидемии коронавируса.
В самом центре будут постоянно работать представители городской администрации, чтобы отслеживать положение дел в режиме онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU