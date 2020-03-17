В Петербурге начнет работу мониторинговый центр по коронавирусу

17 Март 2020 2020-03-17T15:16:11+03:00

В Петербурге появится Городской центр мониторинга по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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С 20 марта в Санкт-Петербурге начнет работу Городской центр оперативного мониторинга распространения коронавируса. Поручение о его создании дал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Организовать мониторинг работы городских служб и сервисов Санкт-Петербурга, состояния систем жизнеобеспечения, наличия необходимых ресурсов, - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Смольного.

Срок, в который необходимо исполнить поручение, обозначен 20 марта. Ответственные - вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев и глава Комитета по информатизации и связи Станислав Казарин.

Ему же поручено обеспечить работу Центра в круглосуточном режиме, что связано с обострением эпидемии коронавируса.

В самом центре будут постоянно работать представители городской администрации, чтобы отслеживать положение дел в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU