Как провести карантин с пользой: «ВКонтакте» запустит ленту новостей о коронавирусе

17 Март 2020 2020-03-17T16:42:49+03:00

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Крупнейшая в России социальная сеть «ВКонтакте» решила не оставаться от главной новостной повестки в мире и запускает спецпроект с подборкой информации о коронавирусе. Сведения обещают брать из проверенных источников.

- ВКонтакте запускает отдельную новостную ленту для записей о коронавирусе. В нее попадают публикации только от проверенных источников: сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и некоммерческих общественных организаций, - сообщает пресс-служба социальной сети.

Интересно, что в новостной подборке читателей ждет не только информация о самом коронавирусе COVID-19, но и подборки скидок в онлайн-сервисах, а также идеи, как провести карантин, если что, с пользой.

Смотреть новостную ленту можно как в мобильной так и обычной версиях. Ранее соцсеть в месте со Всемирной организацией здравоохранения создала просветительскую статью, в которой говорится о симптомах коронавируса, способах передачи , методах защиты и мифах о COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU