Как провести карантин с пользой: «ВКонтакте» запустит ленту новостей о коронавирусе
Крупнейшая в России социальная сеть «ВКонтакте» решила не оставаться от главной новостной повестки в мире и запускает спецпроект с подборкой информации о коронавирусе. Сведения обещают брать из проверенных источников.
- ВКонтакте запускает отдельную новостную ленту для записей о коронавирусе. В нее попадают публикации только от проверенных источников: сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и некоммерческих общественных организаций, - сообщает пресс-служба социальной сети.
Интересно, что в новостной подборке читателей ждет не только информация о самом коронавирусе COVID-19, но и подборки скидок в онлайн-сервисах, а также идеи, как провести карантин, если что, с пользой.
Смотреть новостную ленту можно как в мобильной так и обычной версиях. Ранее соцсеть в месте со Всемирной организацией здравоохранения создала просветительскую статью, в которой говорится о симптомах коронавируса, способах передачи , методах защиты и мифах о COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU