2020-03-17T17:05:18+03:00
Спорт

«Зенит» ушел в отпуск до 22 марта и оборвал все контакты с внешним миром

Причиной стала остановка всех спортивных соревнований до 10 апреля
Петр КИБЕР
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Команда Сергея Семака ушла в недельный отпуск.Команда Сергея Семака ушла в недельный отпуск.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Новость номер один в мире - это коронавирус. Практически все, что происходит, связано с мерами защиты от этого заболевания. Так, петербургский «Зенит» отреагировал на решение Министерства спорта России приостановить все спортивные мероприятия до 10 апреля и ушел в отпуск.

- «Зенит» приостановил тренировки до 22 марта, - сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Запирать футболистов на базе конечно никто не будет, но, по информации издания «Советский спорт в Санкт-Петербурге», всем спортсменам и сотрудникам настоятельно рекомендовано избегать лишнего общения.

Никаких интервью, никакого участия в массовых мероприятиях, шоу и тому подобное. За границу улететь игроки «Зенита» также не смогут. Но не по решению команды «отгородиться от мира», а потому, что с 18 марта Россия, как и другие страны мира, закрывает внешние границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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