«Зенит» ушел в отпуск до 22 марта и оборвал все контакты с внешним миром
Новость номер один в мире - это коронавирус. Практически все, что происходит, связано с мерами защиты от этого заболевания. Так, петербургский «Зенит» отреагировал на решение Министерства спорта России приостановить все спортивные мероприятия до 10 апреля и ушел в отпуск.
- «Зенит» приостановил тренировки до 22 марта, - сообщается на сайте сине-бело-голубых.
Запирать футболистов на базе конечно никто не будет, но, по информации издания «Советский спорт в Санкт-Петербурге», всем спортсменам и сотрудникам настоятельно рекомендовано избегать лишнего общения.
Никаких интервью, никакого участия в массовых мероприятиях, шоу и тому подобное. За границу улететь игроки «Зенита» также не смогут. Но не по решению команды «отгородиться от мира», а потому, что с 18 марта Россия, как и другие страны мира, закрывает внешние границы.
ИСТОЧНИК KP.RU