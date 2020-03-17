Петербуржец отсудил у детского сада 100 тысяч рублей за сломанную руку сына

17 Март 2020 2020-03-17T17:33:02+03:00

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В Пушкинском районе Петербурга во вторник, 17 марта, суд вынес решение по иску местного жителя к детскому саду, в котором пострадал его сын. Мужчина хотел получить 500 тысяч рублей, однако требования были удовлетворены лишь частично.

- Известно, что в 11:30 утра 12 сентября 2019 года группа детей вышла на прогулку на площадку. Во время игр один из мальчиков хотел «запятнать» пострадавшего ребенка, но не рассчитал силы. От толчка, мальчик упал на правую руку и заплакал, - сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Воспитатель отвела ребенка к медсестре. Так вызвала родителей, которые, в свою очередь, отвезли мальчика в больницу, где у него диагностировали перелом правой плечевой кости без смещения.

- Халатное отношение к должностным обязанностям воспитателя привело к получению ребенком травмы, в результате которой лечение составило от 4 недель. Ребенок длительное время испытывал боль, не мог активно двигаться, вынужден был беречь травмированную руку, не мог посещать детский сад. Более того маленькому ребенку пришлось пройти неоднократную рентгенограмму, которую в его возрасте делают только по строгим показаниям, поскольку данная процедура является потенциально опасной для детей, - отметили в суде.

По заключению детского невролога, у ребенка наблюдаются перепады настроения, эмоциональная лабильность, нарушение сна. За это время, из детского сада никто не вышел на связь с родителями, не пытался загладить свою вину. Более того, ссылались на то, что «это дети» и, что детям свойственно получать травмы.

С учетом всех факторов, суд постановил, чтобы детский сад выплатил родителям ребенка 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU