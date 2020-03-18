Котов Петербурга проверили на коронавирус
В Петербурге серьезно подошли к профилактике угрозы распространения коронавируса не только среди людей, но и животных. В среду, 18 марта, известная организация Северной столицы «Республика кошек и котов» сообщила, что все ее пушистые постояльцы прошли тестирование на новый вирус и целый спектр других инфекционных заболеваний.
Котокафе на Якубовича, Литейном и Музей кошки во Всеволожске закрываться не стали и работают в обычном режиме. Однако для безопасности были введены ряд мер.
- Во-первых, мы ввели обязательную термометрию не только для котов, но и для двуногих сотрудников. Котохранители с повышенной температурой и малейшими симптомами респираторных заболеваний не допускаются к работе, - рассказали в республике. - Во-вторых, мы стали более внимательно относиться к нашим гостям. Обязательная обработка рук дезинфектантами будет проводиться непосредственно на входе и выходе.
Также в кафе вынуждено сократили число посадочных мест, чтобы создавать безопасную дистанцию между посетителями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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