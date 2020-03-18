2020-03-18T14:24:59+03:00
Происшествия

В Луге с рельсов сошла электричка

Мимо путей промахнулись три вагона пассажирского поезда
Петр КИБЕР
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В Луге с рельсов сошли три вагона электрички.В Луге с рельсов сошли три вагона электрички.Фото: Артем КИЛЬКИН
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ЧП на некоторое время прервало движение поездов на Лужском пригородном направлении. Ранним утром 18 марта на станции Луга с рельсов сошли три вагона электрички. На место инцидента пришлось срочно вызывать аварийную бригаду.

- Все произошло около 5:30 утра. На тот момент пассажиров в поезде не было, так что никто не пострадал, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Учитывая, что многотонный состав – это не легковушка, то на то, чтобы вернуть ее на «путь истинный», ушло прилично времени. Из-за этого график движения немного сбился.

В результате происшествия два утренних рейса из Луги номер 6104 и 6106 прибыли в Петербург с опозданием. Позднее движение электричек вошло в привычный график.

Напомним, что с 19 марта будет прекращено движение пассажирских поездов между Россией и Финляндией. Из-за мер противодействия коронавирусу, «Аллегро» (Петербург-Хельсинки) и «Лев Толстой» (Москва-Хельсинки) не будут ходить до 13 апреля минимум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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