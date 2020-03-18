На углу Энгельса и Просвещения иномарка снесла 9-летнего ребенка
Школьник серьезно пострадал в ДТП, которое произошло днем 18 марта в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На перекрестке проспектов Энгельса и Просвещения иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу по «зебре».
- Около 16:00 в зоне регулируемого пешеходного перехода водитель микроавтобуса «Фольксваген» совершил наезд на мальчика 9 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Позднее Госавтоинспекция опубликовала запись с камер наблюдения, на которой видно, как ребенок срывается с места и пытается перебежать дорогу в тот момент, когда другие пешеходы стоят на тротуаре. В этот момент мальчика сбивает иномарка, ехавшая во второй полосе.
Очевидцы аварии вызвали на место ДТП скорую помощь, которая забрала ребенка, находившегося в тяжелом состоянии. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции.
На проспекте Энгельса микроавтобус сбил ребенка.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU