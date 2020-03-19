Любезная петербурженка пригласила на кофе таксиста и лишилась телефона

19 Март 2020 2020-03-19T01:41:08+03:00

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В Мурино ограбили 55-летнюю женщину, пригласившую к себе домой таксиста на чашечку кофе. 17 марта около 3 часов ночи она с руки поймала водителя где-то в Петербурге. Тот представился Давидом и согласился подвезти даму за тысячу рублей. Она признает, что была пьяна и многое не помнит. Однако поездка прошла увлекательно и непринужденно, поэтому женщина пригласила своего спасителя к себе домой для того, чтобы продолжить общение.

- Они зашли на кухню, и хозяйка начала готовить. Через какое-то время таксист Давид сообщил, что дойдет до кафе за едой и вернется. В итоге мужчина так и не появился. Женщина заподозрила неладное и заглянула в свою сумку, брошенную на кухне. Оттуда пропал телефон стоимостью 22 тысячи рублей и банковские карты. Больше она таксиста не видела, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция ищет Давида, которому на вид около 50 лет. Из примет только его армянская внешность, худое телосложение и рост примерно 175 сантиметров. Наверняка мужчину будут искать по камерам видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU