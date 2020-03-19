В НИИ гриппа заявили о бесполезности ношения медицинских масок во время коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T16:28:24+03:00

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В НИИ гриппа им.Смородинцева в Санкт-Петербурге 19 марта прошла пресс-конференция по ситуации с коронавирусом в городе. В ней принял участие и губернатор Петербурга Александр Беглов, который в первую очередь обратился к горожанам и призвал не паниковать. В частности, накануне он лично побывал в одном из продуктовых магазинов и удостоверился, что дефицита товаров нет.

- Где-то есть дефицит гречки в магазине, но запасов на складах много, - отметил Александ Беглов. - Скупать гречку нет смысла. Этот ажиотаж может привести к росту цен на продукты. Не нужно поддаваться панике!

Также градоначальник сообщил, что Петербург еще не прошел пика пандемии. На это может уйти две-три недели. Беглов заверил: город к этому периоду готов.

- У нас достаточно лекарства и коек, мы сделали запас: купили два миллиона масок, - рассказал глава города. - Но это не значит, что они необходимы!

Александр Беглов (справа) заявил, что Петербург готов к пику пандемии.Фото: Роман ЛЯЛИН

В свою очередь и.о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов добавил, что сейчас главная задача - не допустить передачи вируса от заболевших.

- Маски - к ним сложное отношение, - вздохнул Лиознов. - Самый большой риск - мельчайшие капли, которые проникают через них. В этом случает помогают только респираторы. Маска важна тому, что болеет. В нашем случае ношение масок бесполезно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767477" frameborder="0"></iframe> И.о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов: Вакцина от коронавируса может появиться только через несколько лет.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU