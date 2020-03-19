Жителей Петербурга предупредили о коронавирусных мошенниках

19 Март 2020 2020-03-19T16:38:04+03:00

Полиция уже фиксирует случаи, когда под предлогом дезинфекции злоумышленники пытались проникнуть в квартиру

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Власти Санкт-Петербурга предупреждают горожан о мошенниках, которые пытаются использовать ситуацию с коронавирусом в свою пользу. Неизвестные ходят по квартирам и представляясь то инспекторами, то дезинфекторами пытаются проникнуть внутрь.

- К сожалению, в любом обществе есть индивиды, готовые наживаться самым низким способом – за счет доверия и открытости людей. Люди пожилого возраста в зоне особого риска, - заявила глава городского председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Всех жителей Северной столицы она призывает к бдительности, а также предупредить об опасности своих родных и близких. Если же в подъезде появились неизвестные подозрительные личности, то лучше сразу вызвать полицию.

Сейчас правоохранительные органы тщательно проверяют все подобные сообщения, не забывая искать и тех, кто нагоняет панику и распространяет фейки по коронавирусу в интернете.

Предупреждают жителей о мошенниках и власти Карелии. Глава региона Артур Парфенчиков написал в соцсетях, что в полицию поступило уже несколько заявлений от потерпевших, которым пытались продать лекарства от коронавируса или продезинфицировать квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU