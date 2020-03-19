Губернатор Петербурга: Пик заболеваемости коронавирусом начнется через 2-3 недели

19 Март 2020 2020-03-19T17:26:08+03:00

Александр Беглов рассказал, что нас ждет в ближайшее время Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил НИИ гриппа, чтобы проконсультироваться с учеными. После общения со специалистами градоначальник рассказал, чего нам ждать в ближайшее время от пандемии коронавируса.

- Мы пик (заболеваний – прим.ред.) еще не прошли. Это займет 2-3 недели. Но город готов. У нас достаточно лекарства и коек. Мы сделали запас масок, купили 2 миллиона штук. Но это не значит, что маски необходимы тем, кто не болеет, - пояснил Александр Беглов.

При этом, по словам губернатора, проблем с продуктами в городе не возникнет.

- Я вчера зашел в магазин и увидел все виды продуктов, - пояснил губернатор. - Где-то есть дефицит гречки в магазине. Но запасов на складах много. Скупать нет смысла. Этот ажиотаж может привести у росту цен на продукты. Не нужно поддаваться панике.

ИСТОЧНИК KP.RU