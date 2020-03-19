Почта приготовилась доставлять петербуржцам пенсию на дом

19 Март 2020 2020-03-19T17:34:36+03:00

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В Петербурге и Ленинградской области почта предложила доставлять пенсии и пособия на дом. Как отметили в четверг, 19 марта, в руководстве организации, такая услуга предоставлялась всегда и бесплатно, а сейчас она стала особо актуальна на фоне пандемии коронавируса.

- Доставка и выплата пенсий и пособий является важной социально значимой услугой, которую Почта России оказывает на протяжении многих десятков лет. При выполнении этой важной государственной работы в полной мере проявляются все преимущества почты - надежность, удобство, безопасность для населения, - отметил директор УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Серебренников.

Каждый месяц на почте получают пенсии более 292 тысяч горожан, из них более 114 тысяч предпочитают получать деньги на дому. При получении пенсии клиенту на руки выдается отрывная квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий.

Получить данную услугу можно, позвонив в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый адрес, или обратившись к почтальону.

ИСТОЧНИК KP.RU