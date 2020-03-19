Политех Петербурга открыл доступ в свою электронную библиотеку

19 Март 2020 2020-03-19T17:45:10+03:00

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Петербургский Политехнический университет Петра Великого открыл доступ к своей электронной библиотеке. Со среды, 18 марта, десятки тысяч книг, учебников и множество документов стали доступны всем желающим. В первую очередь, это пригодится студентам российских вузов, многие из которых перешли на домашнее обучение в связи с эпидемией коронавируса.

- ЭБ СПбПУ была создана в 1996 году, это одна из крупнейших вузовских электронных библиотек страны. Сейчас в библиотеке содержится более 60 тысяч документов, среди которых: учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания Политеха, материалы научных конференций, авторефераты диссертаций и многое другое, - рассказали в университете.

Электронная библиотека Политеха популярна у студентов, они активно пользуются ее ресурсами во время учебы – общее количество скачиваний за год превышает 5,5 миллионов. Теперь этот цифровой библиотечный ресурс доступен не только политехникам, но и студентам других вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU