Владелец «Лады» нашел в своем вскрытом авто чужой телефон и кровь в салоне

20 Март 2020 2020-03-20T01:46:56+03:00

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22-летний петербуржец обратился в полицию после того, как обнаружил, что в его «Ладе» находился кто-то неизвестный. Он как обычно припарковал свою скромную «ласточку» рядом со своей квартирой на улице Пулковской. 18 марта парень спустился к машине, но пришел в недоумение – ее разгромил неизвестный да еще и оставил в салоне различные «подарки».

- Кто-то вскрыл его автомобиль. Внутри хулиган повредил автомагнитолу, отломал подлокотник и держатель для телефона. Кроме этого в салоне повсюду были капли крови неизвестного человека и чужой смартфон. У хозяина пока нет идей, кто мог гостить в его машине, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Ущерб от буйного «пассажира» сейчас устанавливается. Неожиданный подарок в виде оставленного в салоне смартфона уже изъяла полиция. Наверняка по нему стражи порядка без труда найдут злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU