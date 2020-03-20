В Петербурге школьник-националист выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте

20 Март 2020 2020-03-20T10:19:14+03:00

Парень заявляет, что купил его в социальных сетях

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ЧП произошло в школе № 591 ранним утром. 15-летний ученик во время урока достал газовый пистолет и выстрелил в упор в 14-летнего соседа по парте. Пистолет был заряжен аэрозольным перцовым баллончиком. В итоге газ распылился по классу, учеников пришлось вывести из аудитории. К счастью, никто не пострадал.

- По предварительным данным, подросток достал аэрозольное устройство самообороны якобы для фотографии, а выстрел произошел случайно. Данное школьник приобрел через интернет. Поданному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

К слову, помощь врачей после случившегося потребовалась самому школьнику. У него сахарный диабет. После случившегося поднялся сахар.

Парень, как рассказала его мать, причисляет себя к националистическим группам. Семья неполная, на учете не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU