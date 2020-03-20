Два цеха по производству поддельных моторных масел накрыли в Петербурге

20 Март 2020 2020-03-20T12:55:57+03:00

Два крупных цеха по производству поддельных моторных масел накрыли в Петербурге и Ленобласти Фото: принтскрин видео.

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Полиция Петербурга накрыла в городе и Ленинградской области два крупных подпольных цеха, которые занимались незаконным производством моторных масел. Как стало известно в пятницу, 20 марта, жидкость разливалась по канистрам с логотипами известных торговых марок и отправлялась на продажу.

- Установлено, что к противоправной деятельности могут быть причастны двое братьев. Один из них занимает должность генерального директора организации, осуществляющей торговлю промышленными химикатами, второй является начальником склада на том же предприятии. Подпольные складские и производственные помещения располагались в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Сочи, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В цехах полицейские обнаружили 15 тонн моторного масла, расфасованного в бочки и канистры с логотипами популярных торговых марок. Также обнаружены этикетки, пломбы, голографические наклейки, тара и производственное оборудование, предназначенное для розлива и упаковки продукции.

По предварительным данным, причиненный компаниям-правообладателям ущерб превысил 5,5 миллиона рублей. Образцы изъятых веществ направлены на экспертизу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767680" frameborder="0"></iframe> В Петербурге накрыли два нелегальных цеха по производству моторного масла.Видео: ГУ МВД

ИСТОЧНИК KP.RU