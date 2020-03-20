Неадекватный пациент размахивал ножом в приемном покое больницы в Петербурге

20 Март 2020 2020-03-20T14:18:36+03:00

Мужчину задержали и отправили в отдел полиции

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В Петербурге неадекватный мужчина размахивал ножом в приемном покое городской больницы. Днем в четверг, 19 марта, местного жителя госпитализировали в медицинское учреждение на Авангардной улице. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако, оказавшись среди врачей, он стал себя вести агрессивно и устроил скандал.

- Находясь в приемном покое, гражданин начал вести себя агрессивно, оскорблять медицинских работников, а затем достал нож и стал размахивать им, - рассказали в Росгвардии.

Персонал больницы сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. На вызов приехали сотрудники вневедомственной охраны, обезоружили и задержали правонарушителя. Из-за буйного нрава пьяного мужчины, на него пришлось надеть наручники.

- Благодаря оперативности и слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны удалось избежать более серьезных последствий происшествия, - отметили в Росгвардии.

У пациента забрали перочинный нож и отправили к сотрудникам 54 отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU