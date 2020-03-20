Полиция нашла петербуржца, заблудившегося ночью на железнодорожных путях

20 Март 2020 2020-03-20T15:33:13+03:00

Возвращаясь с работы, мужчина уснул в электричке и вышел не на своей станции

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Транспортные полицейские Петербурга помогли найти заблудившегося на железнодорожных путях человека. Как стало известно в пятницу, 20 марта, в дежурную часть поступило сообщение от представителя поискового отряда о том, что на железнодорожной платформе 133-й километр потерялся мужчина. Правоохранители сразу пришли на подмогу.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на станции Оредеж Ленинградской области транспортные полицейские нашли 31-летнего петербуржца, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

Выяснилось, что вечером мужчина сел в электричку Петербург – Оредеж. После тяжелого трудового дня он задремал и пропустил свою остановку. Проснувшись на конечной станции, петербуржец решил добраться до дома пешком вдоль железнодорожных путей. Но в ночное время суток сонный пассажир не смог сориентироваться в выборе направления и пошел в противоположную сторону.

В результате мужчину нашли сильно замерзшим. Ему оказались необходимую помощь и передали родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU