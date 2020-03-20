Полиция нашла петербуржца, заблудившегося ночью на железнодорожных путях
Транспортные полицейские Петербурга помогли найти заблудившегося на железнодорожных путях человека. Как стало известно в пятницу, 20 марта, в дежурную часть поступило сообщение от представителя поискового отряда о том, что на железнодорожной платформе 133-й километр потерялся мужчина. Правоохранители сразу пришли на подмогу.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на станции Оредеж Ленинградской области транспортные полицейские нашли 31-летнего петербуржца, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.
Выяснилось, что вечером мужчина сел в электричку Петербург – Оредеж. После тяжелого трудового дня он задремал и пропустил свою остановку. Проснувшись на конечной станции, петербуржец решил добраться до дома пешком вдоль железнодорожных путей. Но в ночное время суток сонный пассажир не смог сориентироваться в выборе направления и пошел в противоположную сторону.
В результате мужчину нашли сильно замерзшим. Ему оказались необходимую помощь и передали родственникам.
ИСТОЧНИК KP.RU