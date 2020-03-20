2020-03-20T15:36:51+03:00
Происшествия

Под Лугой «Лада» насмерть сбила лося

Водитель легковушки и его жена с дочкой выжили чудом
Петр КИБЕР
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В Ленобласти под колеса "Лады" выбежал лось. Фото: vk.com/lugasluhВ Ленобласти под колеса "Лады" выбежал лось. Фото: vk.com/lugasluh
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В груду мятого железа превратилась красная «Лада Веста», дорогу которой решил перебежать лось. ДТП, стоившее жизни и самому сохатому, произошло ранним утром пятницы на трассе Петербург-Псков в Лужском районе Ленобласти

- 20 марта около 06:30 на 136 километре автодороги Р-23 «Псков» водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», совершил наезд на животное - лося, перебегавшего проезжую часть справа налево по ходу движения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения животное перелетело через капот и крышу. Лось от удара погиб на месте. А водитель легковушки и водитель и его пассажиры: женщина и девушка 2003 года рождения, получили легкие травмы.

Сама машина восстановлению не подлежит, а обычная страховка ОСАГО покроет только штраф, который владельцу авто выпишут за погибшее животное из-за урона живой природе.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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