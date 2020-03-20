2020-03-20T16:34:23+03:00
Происшествия

Троих мужчин задержали за секс с семиклассницей из Петербурга

Полиция подозревает, что список половых партнеров школьницы может быть больше
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала троих мужчин за секс с семиклассницей из ПетербургаПолиция задержала троих мужчин за секс с семиклассницей из ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Пушкинского района Петербурга проверяет личную жизнь семиклассницы из Шушар. Вечером в четверг, 19 марта, 35-летняя мать 15-летней девочки написала заявление на двух совершеннолетних парней. Она подозревает их в сексуальных отношениях с дочерью. Одного из них, 20-летнего ранее судимого юношу, сразу же задержали.

- В процессе проверки выяснилось, что число взрослых партнеров юной петербурженки, не достигшей так называемого возраста согласия, может быть несколько больше, - пишут «Невские новости».

В итоге в отделении полиции отказались сразу трое мужчин в возрасте от 20 до 49 лет. Правоохранители проверяют подозрения и если они подтвердятся, то всем грозит уголовная ответственность за половое сношение с девочкой, не достигшей 16 летнего возраста.

Известно, что юная «Лолита» состоит на учете в психоневрологическом диспансере и комиссии по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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